1:5! ÖEHV-Team geht gegen Tschechien unter

Österreichs Eishockey-Nationalteam ist mit einer klaren Niederlage in die A-WM-Vorbereitung gestartet. Die Truppe von Coach Roger Bader verlor am Mittwoch in Znojmo gegen Tschechien 1:5 (0:3,0:2,1:0), die Chance zur Revanche bietet sich bereits am Freitag in Linz. Vor der Endrunde ab 13. Mai in Finnland stehen für die ÖEHV-Auswahl noch neun Testmatches auf dem Programm, darunter gegen Olympiasieger Finnland, Schweden und bei der WM-Generalprobe am 9. Mai gegen Deutschland.