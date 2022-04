Roglic verteidigt Führung bei Baskenland-Rundfahrt

Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe hat seinen zweiten Tagessieg in Serie bei der Baskenland-Rundfahrt knapp verpasst. Der 29-Jährige wurde am Mittwoch auf der dritten Etappe über 181,7 km von Llodio nach Amurrio kurz vor der Ziellinie noch vom Spanier Pello Bilbao übersprintet. Platz drei belegte der Russe Alexander Wlassow vom deutschen Bora-hansgrohe-Team. Alaphilippe hatte am Dienstag die zweite Etappe gewonnen. Gesamtleader blieb Vuelta-Champion Primoz Roglic.