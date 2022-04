1500 Hektar in NÖ für Fotovoltaik-Ausbau im Visier

Versprochen ist versprochen! So kann man die brandneuen Pläne von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf bei Fotovoltaikanlagen auf der grünen Wiese umschreiben. Während nämlich in der Vergangenheit bereits über rund 15.000 Hektar an frevelhaftem Bodenverbrauch schwadroniert worden war, stehen nun lediglich 1500 Hektar auf dem Papier.