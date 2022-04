Grazer Northland Outdoor Shop GmbH ist insolvent

Die Führung der Grazer Outdoor-Shops von Northland Professional haben beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren beantragt. Betroffen sind rund 110 Mitarbeiter in 21 Filialen. Der Fortbestand von Northland Professional sei nicht davon betroffen, hieß es einer Aussendung des Unternehmens an die APA. Laut Creditreform stehen den Aktiva in der Höhe von 1,73 Millionen Euro Passiva von 10,2 Millionen Euro gegenüber.