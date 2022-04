„Radfahren noch attraktiver machen“

Leistbares Wohnen oder ein sicheres und schnelles Vorankommen von A nach B: Trotz allem, was gerade auf der Welt passiert, beschäftigen die Wienerinnen und Wiener dennoch die Dinge, die um sie herum, im unmittelbaren Umfeld, passieren. Das Radfahren beispielsweise wird in Wien immer attraktiver und so soll auch in Brigittenau die Radinfrastruktur fit für die Zukunft gemacht werden. Welche Ziele sich der Bezirk dabei gesteckt hat, erklärt Hannes Derfler, Bezirkschef des 20. Wiener Gemeindebezirks, im krone.tv-Talk mit Moderatorin Raphaela Scharf.