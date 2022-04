Jede Menge Scherereien wegen eines Tippfehlers

Am Dienstag am Landesgericht Feldkirch: Es ist die dritte Verhandlung in der Causa, deren Ursprung schon mehr als eineinhalb Jahre zurückliegt. Nach dem damals karenzierten Kindesvater Stefan Vögel, der in letzter Instanz den Prozess gegen die Gesundheitskasse verloren hatte und 1300 Euro zurückzahlen musste, steht diesmal die Kindesmutter Lisa Mathis vor Gericht. Auch sie soll denselben Betrag an Kinderbetreuungsgeld rückerstatten.