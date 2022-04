Nagelsmann: „Sabitzer hat Treffer angekündigt“

Der Bann ist gebrochen. Vergangenen Sonntag durfte sich Marcel Sabitzer beim Bundesliga-Schlager gegen den SC Freiburg mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand endlich in die Torschützenliste der Münchner eintragen. In der 84. Minute war der 28-jährige Mittelfeldspieler für Kingsley Coman eingewechselt worden, zwölf Minuten später brachte er den Ball dann schließlich in der Nachspielzeit im Tor der Gastgeber unter.