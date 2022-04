Nagelsmann kann Freiburg-Einspruch nicht verstehen

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat den SC Freiburg für den Einspruch nach dem Münchner Wechselfehler beim 4:1-Sieg in der deutschen Fußball-Bundesliga kritisiert. „Aus persönlicher Sicht kann ich es nicht verstehen, dass Freiburg das macht, weil sie in den 18 Sekunden jetzt nicht zwei Tore gemacht hätten oder vielleicht auch eines“, sagte Nagelsmann am Dienstag in der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei Villarreal.