„Zauberfuß“ soll Toni Polster liefern

Ex-Bundesliga-Kicker

Der Ex-Bundesligakicker (für GAK und Ried gestürmt) holte sich mit den Meidlingern im Sommer 2019 den Stadtliga-Titel. Seit drei Jahren zieht der 38-jährige Ex-Bomber nun beim 1b-Team als Trainer die Fäden. Mit dem Damen-Team teilt man sich bei drei Trainings pro Woche immer den Kunstrasenplatz, an „Erste“-Coach Toni Polster soll Djokic regelmäßig liefern: „Toni macht sich von unseren 1b-Partien oft selbst ein Bild, und Rades Spieler-Meinung hat bei ihm einen hohen Stellenwert“, meint Zeisel. So legten Shaini, Kusenda, Golopenta und Ouguehi bereits Talentproben in der Ostliga ab: „Die Jungs sind sehr ehrgeizig und ein eingeschweißter Haufen.“