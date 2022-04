Dieb war auf Champagner und Cognac spezialisiert

Der 24-Jährige soll seine Beute in unbeobachteten Momenten jeweils in einem Rucksack verstaut haben und im Anschluss mit dem Auto geflüchtet sein. Am Montag wurde er im Rahmen der Fahndung bei der Autobahnabfahrt St. Pölten-Süd gestellt. Weitere Tatorte neben Supermärkten in Pöchlarn (Bezirk Melk) am 21. März und Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) zu Wochenbeginn sind nicht ausgeschlossen.