Gibt es bald Lösung für das Hochstein-Dilemma?

Eigentlich wollte sich die VP über eine Lösung für das Biker-Problem am Hochstein erkundigen. Dort käme es immer wieder zu brenzligen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Daraus wurde eine hitzige Diskussion zwischen Team Lienz-Gemeinderat und TVBO-Obmann Franz Theurl, Gerlinde Kieberl (Grüne) und SP-Stadtchefin Elisabeth Blanik. Ein Anschluss des Bike-Trails an die Talstation war im Herbst an sieben Metern Gemeindeweg gescheitert. Theurl schob die Schuld damals auf Blanik. Diese spielte den Ball der Behörde zu.