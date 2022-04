3 Suizidversuche in Serie schocken Linzer Schule

Zeugin erlitt Panikattacke

Am gleichen Tag versuchte eine andere Schülerin aus der vierten, sich mit einer Überdosis das Leben zu nehmen. Am Freitag ereignete sich der dritte Suizidversuch auf einer Schultoilette, betraf eine Drittklässlerin. Eine Schülerin, die Zeugin war, ist massiv traumatisiert und erlitt eine Panikattacke. „Zum Glück war eine Lehrerin am Gang und konnte zur Hilfe geholt werden“, so die Eltern per E-Mail.