Kickl: „Sondersitzung wird zur Nagelprobe für SPÖ“

SPÖ-Chefin wirft Regierung „Untätigkeit“ vor

Am vergangenen Samstag brachte die SPÖ den Antrag auf eine Sondersitzung des Nationalrats ein. Die Fraktionen einigten sich daraufhin auf Dienstag als Termin. Rendi-Wagner hatte am Samstag in einer Pressekonferenz das Thema zur Sprache gebracht und der Regierung Untätigkeit vorgeworfen. Sie forderte eine Lohnsteuersenkung, eine Inflationsanpassung der Pensionen, Steuersenkungen auf Sprit, Gas und Strom und die Rücknahme der Richtwertmietenerhöhung. Die Inflation ist in Österreich mit knapp sieben Prozent auf dem höchsten Wert seit 40 Jahren. „Das ist kein Schmutz“, so Rendi-Wagner.