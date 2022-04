Pkw in Dornbirn komplett ausgebrannt

Der Autofahrer war mit seinem Boliden am Samstagabend um 22 Uhr in Dornbirn unterwegs. Auf der Höchsterstraße bemerkte der Lenker, dass es im Auto nach Rauch roch. Wenige Augenblicke später drangen auch schon die ersten Rauchschwaden in den Innenraum des Wagens. Der Fahrer reagierte zum Glück blitzschnell, hielt den Wagen am Straßenrand an und rettete sich ins Freie. Kurze Zeit später stand der Wagen bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen meterweit in die Höhe.