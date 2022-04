Corona-Hilfen: Staat zahlte 42 Milliarden Euro

Bis dato sind in der Corona-Pandemie rund 42 Milliarden Euro an Corona-Hilfen geflossen. Dazu zählen etwa die Kurzarbeit und zusätzliche Gesundheitsausgaben durch Covid-19-Impfungen und Tests. Aktuell sinken die Ausgaben bereits, da unter anderem weniger Betriebe Hilfe in Anspruch nehmen müssen.