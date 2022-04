Fötschl: „Jede Aufgabe hat ihren eigenen Reiz“

Bischofshofen hegt einen ambitionierten Fünf-Jahres-Plan, der im Idealfall in der 2. Liga enden soll. Ob das aufgeht, kann Neo-Trainer Fötschl nicht sagen. Aber das Projekt hat seinen Reiz. In dem er seine Erfahrungen nach vier Regionalliga-Stationen bei Grödig, dem SAK, FC Pinzgau und in Eugendorf einbringen will.