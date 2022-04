Winter gibt Gastspiel: Am Sonntag Schnee bis Wien

Weiße Pracht wird schnell schmelzen

Im Süden soll es in den Abendstunden aufhören zu schneien, so Kulmar. Hoffnungen auf allzu viel Weiß in Wien gibt es aber nicht: Es werde nicht viel Schnee fallen, außerdem sei der Boden bereits so warm, dass er zügig wegschmelzen werde, hieß es. Am Sonntag soll es dann nur mehr im Bergland schneien. Für die Nacht auf Montag kündigt sich dann in ganz Österreich Frost an.