Winter gibt Comeback, Obstbäume von Frost bedroht

In weiten Teilen Tirols gibt der Winter dieser Tage ein Comeback. Teils hat es am Freitag schon geschneit, am Samstag geht es weiter. „Entweder schon am Morgen, sonst jedenfalls im Laufe des Tages ist auch in Innsbruck mit bis zu fünf Zentimeter Nassschnee zu rechnen“, kündigt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET an.