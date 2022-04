Wer im heimischen Biathlon künftig das Sagen hat

Der Norweger, der vor einigen Jahren einen Teil der Damen trainierte - nach einem Streit spaltete sich die „Biathlonschmiede“ um Lisa Hauser ab -, steht vor einem erneuten ÖSV-Engagement. In den vergangenen drei Jahren war er als Coach der US-Herren tätig, die ganz großen Erfolge blieben jedoch aus. In dieser Zeitspanne sammelten seine Athleten 662 Weltcup-Zähler. Zum Vergleich: Simon Eder kam alleine auf 1311 Punkte. Auf Bitnes & Co. wartet jedenfalls eine Mammutaufgabe, bis Olympia 2026 muss eine schlagkräftige Truppe aufgebaut werden. Damit sich ein „Salto nullo“ wie in Peking keinesfalls wiederholt.