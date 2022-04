Hunde zerbissen Stall und töteten vier Kaninchen

Schock vorm ersten Aufsperren der Saison bei einem Mostbauern in Scharten. Freilaufende Hunde - eine Nachbarin will fünf Stück gezählt haben - zerbissen am Freitagvormittag den Hasenstall und töteten vier Kaninchen. Auch ein Reh, das der Bauer aufgepäppelt hatte, attackierten die Berner Sennenhunde, es konnte flüchten.