Olympia-Heldin Stadlober ist im Ehrungs-Stress

Für Salzburg gab es Medaillen in vier Sparten

„Medaillen in vier Sparten, das ist etwas Besonderes“, sagte SC Bischofshofen-Boss Schützenhofer als Gastgeber. Los geht es ab 13 Uhr mit Liveband, die Olympioniken marschieren ab 14 Uhr ein. Brennsteiner muss jedoch gesundheitsbedingt passen. Aber Ex-Größen wie Annemarie Moser-Pröll, Petra Kronberger, Alex Meissnitzer, Michael und Bernhard Gruber sind fix dabei. Eine ist im Ehrungs-Stress: Teresa Stadlober, die als erste Frau eine Langlauf-Olympiamedaille für Österreich eroberte, wird ab 18.15 in Radstadt geehrt.