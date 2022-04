Ab 17 Uhr LIVE: Hartberg gegen WSG Tirol

Rund vier Wochen nach dem 1:0-Sieg in Hartberg ist die WSG Tirol am Samstag (17.00 Uhr) neuerlich in der Steiermark gefordert. Ein Zähler fehlt den Wattenern auf den zehntplatzierten TSV, der ebenfalls gegen den Abstieg punkten will. Die Situation in der Qualigruppe könnte enger kaum sein. „Die Mannschaft brennt darauf, sich für die Niederlage gegen Wattens zu rehabilitieren und damit in der Tabelle auch einen Schritt nach vorne zu machen“, sagte TSV-Coach Klaus Schmidt. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie hautnah dabei.