„Fleck der Schande“: Protest-Aktion vor FIFA-Sitz

Als Protest gegen die Ausrichtung der WM 2022 in Katar haben Künstler Volker-Johannes Trieb sowie die Verbände der Arbeiterwohlfahrt 6.500 mit Sand gefüllte Fußbälle vor der FIFA-Zentrale abgeladen. Der Freitag als Aktionstag wurde gewählt, weil am Abend in Doha die Gruppen der Endrunde (21. November bis 18. Dezember) ausgelost werden.