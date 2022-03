Über 6.500 Arbeiter gestorben: FIFA mitschuldig

Das Emirat führt Reformen zugunsten von Arbeitsmigranten an. In Katar können Migranten nun laut Gesetz ohne Zustimmung ihres Arbeitgebers ausreisen oder den Job wechseln. Außerdem legte das Land einen Mindestlohn fest. Die Fußball-WM beginnt am 21. November und geht bis zum 18. Dezember. Am Freitag werden die Gruppen für das Turnier ausgelost. Als Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen waren in den vergangenen Monaten immer wieder Rufe nach einem Boykott laut geworden.