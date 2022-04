Hirsche in Österreich bisher von Corona verschont

Die Übertragung des Coronavirus von Menschen auf Hirsche in den USA und Kanada wird als besorgniserregend eingestuft. Schließlich hat sich gezeigt, dass in der Gesamtpopulation der Weißwedelhirsche in Nordamerika die Infektion mit den vom Menschen stammenden Varianten von SARS-CoV-2 weit verbreitet ist und es erste Hinweise darauf gibt, dass das Virus von den Tieren auf den Menschen übertragen werden kann. Die Hirsche gelten damit Reservoir für das Virus, in dem sich auch neue Varianten entwickeln könnten.