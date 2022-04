Ländle-Mountainbiker jagt einen Weltcupstartplatz

Richtig stark präsentierte sich zuletzt der Übersaxner Mountainbiker Julius Scherrer. Bei der Kamptal Trophy im niederösterreichischen Langenlois klassierte sich der 18-Jährige im UCI C1-Rennen in der U23-Klasse sensationell auf Rang vier und wurde in der Gesamtwertung starker 13. „Diese Leistung hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht“, gestand der Bikeworks Race Team-Rider, der im Gegensatz zu den meisten seiner Konkurrenten noch die HTL-Schulbank drückt und Leistungssport und Ausbildung unter einen Hut bringen muss. „Das erfordert einiges an Organisation, funktioniert aber eigentlich ganz gut.“