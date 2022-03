Waldkauz Otto von Retter in Freiheit entlassen

Wie berichtet wurde die beschädigte Schwinge der Eule mit Hilfe einer altbewährten Falkner-Methode erfolgreich repariert. Nach einer weiteren Regenarationsphase war es am Mittwoch dann endlich so weit. Otto durfte in die Freiheit fliegen und das durchaus erfolgreich. Und sein Retter, der Villacher Stadtgrün-Mitarbeiter Manuel Nowak, der den Waldkauz verletzt im Februar in der Nähe von Bahngleisen gefunden hatte, war live dabei.