Je nach Bundesland zwischen 5,61 und 9,44 Euro

Die neuen Mietrichtwerte liegen für das Burgenland bei 5,61 Euro pro Quadratmeter, in Kärnten bei 7,20. In der Steiermark bei 8,49 Euro. In Niederösterreich liegt der Wert bei 6,31 Euro, Oberösterreich 6,66, Salzburg 8,50, Tirol 7,50, Vorarlberg 9,44 und in Wien bei 6,15 Euro pro Quadratmeter.