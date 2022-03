Eisbullen rauschen nur so durchs Play-off

Souverän wie zuletzt die Vienna Capitals vor fünf Jahren ist Salzburg ins Finale der ICE-Eishockeyliga eingezogen. Nach dem „sweep“ im Viertelfinale gegen Znojmo setzten sich die Roten Bullen auch im Halbfinale gegen die Caps in vier Spielen durch. Der Finalgegner könnte am Freitag (19.45 Uhr/live Puls24) feststehen, falls Fehervar in Villach gegen den VSV Spiel fünf der „best of seven“-Serie gewinnt.