Russland kündigte Feuerpause in Mariupol an

Russland hat eigenen Angaben zufolge für Donnerstag eine Feuerpause in der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol zur Evakuierung von Zivilisten angeboten. „Russlands Streitkräfte erklären - ausschließlich zu humanitären Zwecken - am 31. März ab 10 Uhr (9 Uhr MESZ) eine Feuerpause“, sagte Generalmajor Michail Misinzew am Mittwochabend.