Balkan-Drogenbanden „besetzen“ Wiener Häfen

750 Kilo an Drogen sichergestellt

Insgesamt zogen heimische Fahnder seit Operationsstart im April des Vorjahres im Zuge von österreichweit 126 Hausdurchsuchungen eine Dreivierteltonne an „Gift“ (50 Kilo Kokain, 33 Kilo Heroin, 667 Kilo Cannabis und 600 Gramm an synthetischen Drogen) aus dem Verkehr. Abgesehen von einer Million Euro Bargeld, 51 Schusswaffen und mehr als 1000 Patronen.