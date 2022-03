Mafia-Mord: Kam Auftrag aus Wiener Gefängniszelle?

Opfer mit drei Schüssen niedergestreckt

Nur wenige Monate nach seiner Enthaftung wurde der 41-jährige Fußballhooligan und ehemalige Anführer der Partizan Belgrad-Ultras in der serbischen Stadt Obrenovac von einem maskierten Killer vor den Augen seiner Frau mit drei Kugeln niedergestreckt. Und auch in diesem Mordfall sollen die blutigen Fäden in Wien zusammenlaufen - in der Justizanstalt Josefstadt, konkret in der Gefängniszelle von Dario D. alias „Dexter“.