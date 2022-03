Ronaldo und Portugal träumen schon vom WM-Titel

Neben Ronaldo wird Robert Lewandowski als weiterer Stürmerstar bei der WM in Katar vertreten sein. Auch dank des Elfmeter-Treffers des FC-Bayern-Angreifers setzten sich die Polen in ihrem Play-off-Finale mit 2:0 gegen Schweden durch. „Es war einer der, wenn nicht der schwierigste Elfmeter in meinem Leben“, erklärte Lewandowski nach der souveränen Ausführung erleichtert. „Die Last in diesen Sekunden, bevor ich zum Ball ging ...“