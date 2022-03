Irans Nationalteam befürchtet WM-Ausschluss!

„Von der FIFA und AFC hören wir besorgniserregende Nachrichten“, meldete Mehrdad Seraji, Vorstandsmitglied beim iranischen Fußballverband (FFI) am Mittwoch per Twitter. Falls es zu einem WM-Ausschluss der iranischen Nationalmannschaft kommen sollte, „dann sind diejenigen verantwortlich, die in die bitteren Vorfälle in Mashhad involviert waren“. Hintergrund ist ein Vorfall, der sich am Dienstag beim WM-Quali-Duell zwischen dem Iran und Libanon ereilte. Obwohl 2.000 Frauen der Zutritt zum Stadion in der religiösen Stadt Mashhad erlaubt wurde, bekamen diese dennoch keine Sekunde des Spiels zu sehen. Folglich kam es zu Protesten, bei denen laut Augenzeugen Pfefferspray gegen die Demonstrantinnen zum Einsatz kam. Beobachter vermuten, dass einflussreiche islamistische Hardliner in Mashhad eigenmächtig und ohne Absprache mit dem FFI gehandelt haben.