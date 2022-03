Teuerungen: Regierung will weiter „beobachten“

Um die Inflationsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Preise zu beobachten, richtet die Regierung nun eine Expertengruppe ein. Das kündigte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat an. In dem Gremium mit dabei sind neben Wirtschaftsforschern auch die Sozialpartner, die zuletzt ziemlich verschnupft waren, weil sie sich in die Entlastungsmaßnahmen der Regierung nicht ausreichend eingebunden sahen. Was die neue Corona-Verordnung angeht, so vertröstete Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) alle Wartenden am Mittwoch. Sie werde aber rechtzeitig fertig, hieß es.