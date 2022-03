B80a: Frontalkollision zwischen Griffen und Ruden

Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte am Mittwoch gegen 5.40 Uhr seinen Pkw auf der B80a von Griffen kommend in Fahrtrichtung Ruden. Zur selben Zeit lenkte eine 40-jährige Völkermarkterin ihr Auto ebenfalls auf der B80a von Ruden kommend in Richtung Griffen. Auf Höhe von Straßenkilometer 3,6 habe der 26-Jährige laut Aussage eines Zeugen zum Überholvorgang eines Pkw angesetzt und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw, wodurch es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen ist.