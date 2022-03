Befragung von Zadic: Nächste Runde im Justizstreit

Als erste Auskunftsperson ist Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Wort. Nach ihr kommt mit Ilse-Maria Vrabl-Sanda, Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, eine weitere prominente Auskunftsperson. Beide werden zu den neuesten Entwicklungen in der Justiz befragt werden - zum einen freilich zu den Spannungen zwischen den Behörden, zum anderen werden sich die Abgeordneten auch für den Ermittlungsstand in der einen oder anderen Affäre interessieren.