Zweijähriger Bub starb nach Sturz in Biotop

Ein 2-jähriges Kleinkind spielte am Dienstag gegen Mittag unter Aufsicht seiner 40-jährigen Mutter im hauseigenen mittels lebendem Zaun umfriedeten Garten in der dortigen Sandkiste. Während dieser Zeit verließ die Mutter kurz den Garten und holte etwas aus dem Haus. Als sie sogleich zurückkam, konnte sie ihren Sohn nicht mehr finden und begann sofort mithilfe ihres Nachbarn nach ihrem Sohn zu suchen. Da sie ihn nicht sogleich fand, verständigten sie die Polizei, welche sich in unmittelbarer Nähe befanden und umgehend eine Suchaktion einleiteten und die umliegenden Gärten durchsuchten.