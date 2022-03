Einbrecher erbeuteten Geld in drei Schulen

Zunächst stiegen die Täter in der Nacht auf Sonntag in das BORG ein, die Nacht darauf in zwei Bildungseinrichtungen im Kremser Schulzentrum. Die Vorgangsweise dürfte bei allen Coups ähnlich gewesen sein. Türen wurden aufgebrochen, Schränke durchwühlt. Eines der Hauptziele waren die Sekretariate, aber auch andere Räume wurden durchsucht. Ob außer einer noch unbekannten Menge an Bargeld etwas gestohlen wurde, ist derzeit unklar. Die Schulen sind laut Auskunft der Polizei noch mitten in der Aufarbeitung der Einbruchsserie. Auch die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.