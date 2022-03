Auf den Spuren des Wiener Kunsthandwerks

Alles Gold, was glänzt

Eine von diesen Betrieben ist die Arte Aurelia. Martina Hoffinger beherrscht ein Handwerk, das seit mehr als dreitausend Jahren besteht. In der Vergolderwerkstatt in Wieden hat sich ihre Familie seit fünf Generationen dem Edelmetall verschrieben. In liebevoller Handarbeit restaurieren sie heute überwiegend alte Bilderrahmen von privaten Kunden. Dabei wird das Holz so gut es geht wiederhergestellt und die blassen Stellen mit neuem Gold kunstvoll überzogen.