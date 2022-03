Bloéb wird Leiter der Tiroler Volksschauspiele

Gegen 15 Kandidaten durchgesetzt

Bloéb wird bereits im heurigen Herbst mit seiner Arbeit beginnen, hieß es. Der Bruder von Schauspielstar Tobias Moretti setzte sich gegen 15 andere Kandidaten - darunter drei Frauen - durch. Der Tiroler wirkte bereits in frühen Jahren bei den Tiroler Volksschauspielen mit. So hatte er unter anderem Rollen in Stücken wie „Gaismair“ und „Drachendurst“ oder „Der Rostige Ritter“ von Felix Mitterer inne.