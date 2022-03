Wir alle zahlen einen hohen Preis

In der Politik muss oft verhandelt werden. Am Schluss stehen dann meist „Pakete“: Reformpakete wie das Anti-Terror-Paket oder das Schulautonomiepaket. Maßnahmenpakete wie etwa das Steuerentlastungspaket oder das Corona-Hilfenpaket. Zuletzt hat die Regierung ein vier Milliarden Euro schweres Energiepaket geschnürt. Wenn die Opposition erklärt, dieses Paket sei „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, und sogar die Wirtschaftskammer bemängelt, die beschlossenen Maßnahmen seien „bestenfalls ein erster Schritt“, dann kann man sich das Feuer am Dach ungefähr vorstellen.