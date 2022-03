Brand in Allentsteig: Löscharbeiten laufen weiter

Kritik an Übung

Kritik an der durchgeführten Übung ließ nicht auf sich warten. Die niederösterreichischen Grünen zeigten sich entsetzt: „Es herrscht akute Waldbrandgefahr in Niederösterreich. Und trotzdem schoss man am Truppenübungsplatz in Allentsteig“, so Landtagsabgeordnete Silvia Moser und Nationalratsabgeordneter Martin Litschauer via Aussendung. Gefordert wurde: „Das Bundesheer und der Truppenübungsplatz müssen sich an die geltende Waldbrandverordnung halten und dürfen damit keinerlei Schießübungen durchführen.“