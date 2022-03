Ötztal: Waldbrände gelöscht, Polizei sucht Zeugen

Zwei am Sonntagnachmittag ausgebrochene Waldbrände oberhalb von Längenfeld im Tiroler Ötztal haben die Einsatzkräfte auch Montagvormittag noch beschäftigt. Gegen Mittag konnte dann jedoch „Brand aus“ gegeben werden, wie die Polizei gegenüber der „Krone“ schilderte. Die Ursache ist nach wie vor unklar - die Ermittler suchen nun Personen, die sich am Sonntag in diesem Gebiet aufgehalten haben.