Frühlingspause: Jetzt kommt der langersehnte Regen

Der Winter kehrt zurück

Damit nicht genug: Hin zum Wochenende dürfte sogar noch einmal der Winter zurückkehren und Schnee bis in tiefere Lagen bringen. Fest steht: Der Frühling legt eine Pause ein, wie lange lässt sich derzeit aber noch nicht genau sagen. „Zwar sind die Unsicherheiten in der Prognose für Anfang April noch erheblich, doch die Chancen für reichlich Regen und sogar für Schnee bis in viele Tallagen stehen gut“, so Spatzierers Prognose für das Wochenende.