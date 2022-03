Jagerhofer plant im Wörthersee schwimmenden Palast

Meetingräume, Restaurant & Sonnenterrasse

Ein großer Autokonzern aus Barcelona hat schon angefragt, will eine Präsentation auf dem spektakulären Schiff austragen. Die Konferenzteilnehmer könnten alles unternehmen, was das Herz erfreut. Meetings abhalten, im Restaurant essen, auf dem Dach in Liegestühlen sonnenliegen oder einfach im Wörthersee baden. Rund zwölf Millionen kostet das elitäre Schiff, das an einem fixen Platz vor Anker liegen würde.