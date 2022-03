In Gottes Ohr ...

100 Milliarden Euro will allein Deutschland in den kommenden Jahren zusätzlich für das Militär ausgeben, 10 Milliarden Euro sollen es - geht es nach Verteidigungsministerin Tanner - auch in Österreich sein. Die ganze Welt rüstet auf oder will aufrüsten wie noch nie. Die NATO verlegt weitere Kampfverbände nach Osteuropa, die EU schafft eine eigene Truppe.