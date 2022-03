100 Millionen Euro in Hochwasserschutz investiert

„Seit dem Jahr 2002 wurden in ganz Niederösterreich rund 1,4 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert, der größte Teil davon natürlich an der Donau“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Nun könne man den Lückenschluss vollziehen, den Menschen vor Ort werde dadurch die Sorge vor dem Hochwasser genommen, heißt es. Landesvize Stephan Pernkopf ist ebenfalls erfreut: „Absolute Sicherheit gibt es natürlich nie, aber wir tun alles, um das Risiko für die Bürger so gering wie möglich zu halten.“