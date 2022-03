10. Klimademo: Österreich geht wieder auf Straße

Die österreichischen „Fridays for Future“-Bewegungen starteten an diesem Freitag die bereits zehnte weltweite Auflage des Klimastreiks. In Wien begann die Aktion um 13.30 Uhr in der Wiener City beim Stubentor, von wo aus der Demozug in Richtung Praterstern weitergeht, wo ab 16 Uhr die Abschlusskundgebung in der Venediger Au stattfindet. Auch in anderen Bundesländern gehen Menschen für den Klimawandel auf die Straße.