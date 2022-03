Fall Leonie: Vierter Verdächtiger ausgeliefert

Zwei Verdächtige in U-, ein weiterer in Strafhaft

Die drei weiteren Beschuldigten im Alter zwischen 16 und 23 - zwei befinden sich in Wien in U-Haft, ein anderer aufgrund einer Verurteilung wegen anderer Delikte in Strafhaft - waren kurz nach Auffinden der Leiche festgenommen worden. Der mutmaßlich vierte Beteiligte setzte sich ab und floh quer durch Europa nach England. Ende Juli klickten für ihn in einem Hotel die Handschellen.